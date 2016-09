Tania Kross nog eenmaal als Carmen in Caprera

Foto Andy Doornhein Tania Kross als Carmen

BLOEMENDAAL - Nog eenmaal staat mezzosopraan Tania Kross in Caprera met de voorstelling Carmen Revisited.

Door Leontien van Engelen - 6-9-2016, 15:34 (Update 6-9-2016, 15:44)

Vrijdagavond is de voorstelling te zien in het openluchttheater in Bloemendaal.

De door George Bizet (1838-1875) geschreven opera Carmen is over de hele wereld al duizenden malen uitgevoerd. Tania Kross heeft er een eigentijdse versie van gemaakt waarbij de muziek een combinatie is van de oorspronkelijke klassieke klanken en flamencomuziek.

In eerdere interviews gaf de mezzosopraan aan haar buik vol te hebben van de manier waarop opera neergezet wordt. Als een stoffig geheel, bestemd voor de elite en zeker niet zoals het vroeger bedoeld was, namelijk toegankelijk en geschikt voor alle lagen van de bevolking. Kross wilde terug naar de basis en dat resulteerde in Carmen Revisited.

Afgelopen zaterdag was de eerste uitvoering in openluchttheater Caprera. Voor wie dat gemist heeft is er dus vrijdag een herkansing. Vanaf 20.30 uur betreedt Kross als Carmen de bühne, bijgestaan door Charles Hens ( Don José), Carlos Denia als Escamilio en Dieuwertje Luppers als Michaella.

Kaarten via www.caprera.nu