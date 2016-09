Zorgcentrum Wildhoef in Bloemendaal krijgt nieuwe jas

Foto’s United Photos/Toussaint Kluiters Het interieur van de Wildhoef: ’We gaan het veel kleinschaliger aanpakken.’ Bekijk Fotoserie

BLOEMENDAAL - Landgoed Wildhoef in Bloemendaal liep ooit van de huidige Kennemerweg tot aan de voet van de duinen. Van die grandeur is niet veel meer te zien. Het gebied is in de vorige eeuw versnipperd onder verschillende eigenaren.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 9:00 (Update 8-9-2016, 9:56)

Een van hen is zorginstantie Pro Senectute die in 1939 een lap groen in handen kreeg vlak langs de Kennemerweg. Daar liet de instantie - op de plek waar ooit een hertenkamp was - verzorgingshuis Wildhoef neerzetten. De verouderde bebouwing maakte in 1984...