Loetje haakt af in Waarderpolder

United Photos/Paul Vreeker Nieuwe Energie met de Lichtfabriek. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Biefstukkenrestaurant Loetje gaat zich niet vestigen op het culturele bedrijventerrein Nieuwe Energie in de Waarderpolder. Dat is een tegenvaller voor de ontwikkeling van het terrein met vijf monumentale panden, die verwaarloosd zijn en in verval.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 9:00 (Update 7-9-2016, 9:00)

Projectontwikkelaar Frans Makau stelde gisteren dat de hoop is vervlogen dat publiekstrekker Loetje zich op Nieuwe Energie vestigt. Dat is opmerkelijk omdat de biefstukkenbakker door Makau steeds werd opgevoerd als troefkaart om het terrein verder te ontwikkelen.

Makau is samen met projectontwikkelaar Erik de Vlieger eigenaar...