Schilder valt van steiger in Haarlem

Foto: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een man is donderdagavond gewond geraakt toen hij van een steiger viel bij een woning aan het Leidseplein in Haarlem. De man was aan het schilderen.

Door internetredactie - 8-9-2016, 20:27 (Update 8-9-2016, 20:27)

De steiger viel deels van het balkon waar deze op stond. De man kwam daarbij op de grond in de achtertuin terecht.

Ambulancebroeders hebben de man nagekeken en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de val van de steiger brak ook een ruit van de woning. Agenten hebben een bedrijf ingeschakeld dat de woning zal afdichten.