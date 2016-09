Dementerende man (71) uit Haarlem-Noord vermist

Foto: politie.nl

HAARLEM - Haarlem Een 71-jarige man uit Haarlem-Noord wordt sinds donderdagochtend vermist.

Door internetredactie - 8-9-2016, 22:20 (Update 8-9-2016, 22:24)

Dat meldt de politie op Facebook. De man heet Johannes en is dementerend. Hij is vertrokken vanaf de Verspronckweg in Haarlem-Noord en is rond 9.15 uur voor het laatst gezien in het centrum van Haarlem.

Johannes is 1.70/1.75 meter lang, heeft een normaal postuur met een bierbuikje. Zijn rechterschouder hangt iets naar beneden en hij draagt een bril.

Hij heeft grijs/wit haar en een grijs baardje. Hij loopt schuifelend en draagt een spijkerbroek met bretels.