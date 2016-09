Dementerende man uit Haarlem-Noord gevonden

HAARLEM - De vermiste 71-jarige man uit Haarlem-Noord is gevondent.

Door internetredactie - 8-9-2016, 22:20 (Update 9-9-2016, 7:53)

De politie meldt in de nacht van donderdag op vrijdag op Facebook dat de man weer gevonden is. De man was donderdagochtend vertrokken vanaf de Verspronckweg in Haarlem-Noord en rond 9.15 uur voor het laatst gezien in het centrum van Haarlem.