Excuus college Bloemendaal aan Rob Slewe

Archieffoto United Photos Landhuis Elswoutshoek in Overveen.

BLOEMENDAAL - Het college van B en W van Bloemendaal heeft excuus aangeboden voor de beschuldigingen aan het adres van Rob Slewe en zijn familie.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 12:44 (Update 9-9-2016, 13:36)

Slewe, eigenaar van landgoed Elswoutshoek in Overveen, zou volgens de gemeente-ambtenaren hen hebben bedreigd en geintimideerd. Die beschuldiging trekken B en W in.

,,De gemoederen zijn weliswaar hoog opgelopen, maar er hebben geen bedereigingen en intimidaties plaatsgevonden’’, schrijft het college in een brief aan Rob Slewe en zijn gezin.

Daarmee hoopt de gemeente een gitzwart hoofdstuk af te sluiten over een zeven jaar durende loopgravenoorlog met de familie Slewe. De perikelen begonnen toen Rob en broer Hans Slewe het landgoed Elswoutshoek kochten en plannen ontwikkelden om het op te knappen. Zij voelden zich stelselmatig tegengewerkt door de gemeente. Ambtenaren op hun beurt stelden dat de Slewes veel te snel alles wilden regelen en geen begrip hadden voor procedures.

Het dieptepunt werd bereikt in 2014. Toen lag de toenmalige burgemeester Ruud Nederveen onder vuur in de media. Vervolgens begon het college volgens Rob Slewe een ’zwartmaakcampagne’ richting de familie Slewe. Er verscheen een column over de familie Slewe van Meindert Fennema op Volkskrant.nl, waarin werd gesproken over maffia-praktijken.

Oud-wethouder Tames Kokke en een gemeente-advocaat spraken openlijk over bedreigingen. Er kwam een interview met deze krant waarin ook de toenmalige wethouder Marjolein de Rooij vertelde dat haar ambtenaren werden bedreigd en geintimideerd door de Slewes.

B en W hopen met deze brief het dossier Elswoutshoek te kunnen sluiten. De gemeente schrijft onder meer: ,,Wij hebben getracht meer zicht te krijgen op de vermeende bedreigingen en intimidaties. Weliswaar zijn de gemoederen hoog opgelopen, maar van bedreigingen en intimidaties kan niet worden gesproken. Het college neemt dan ook afstand van deze beschuldigingen.’’