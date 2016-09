Burgemeester Bloemendaal over dossier Elswoutshoek: ’Er zijn geen bedreigingen gevonden’

BLOEMENDAAL - ,,De verhoudingen zoveel mogelijk normaliseren. Dat was ons uitgangspunt’’, vertelt burgemeester Bernt Schneiders van Bloemendaal.

Door Margot Klompmaker - 9-9-2016, 14:00 (Update 9-9-2016, 15:02)

Hij heeft zich uitgebreid in het dossier Elswoutshoek verdiept. ,,Wat dat betreft was het goed dat dit college er met een frisse blik naar kon kijken. We hebben geen rol gespeeld in de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.’’

Burgemeester Schneiders en wethouder Nico Heijink (ruimtelijke ordening) kwamen tot de conclusie dat de zaken van beide kanten ’niet goed zijn gegaan’. ,,We hebben alle correspondentie bestudeerd en...