Hillegommer beroofd van geld en telefoon

HILLEGOM - Op de Treslonglaan in Hillegom is een twintigjarige man van zijn geld en telefoon beroofd. De politie onderzoekt de zaak.

Door Jan Balk - 9-9-2016, 13:07 (Update 9-9-2016, 13:09)

De man uit Hillegom liep even na 17.00 uur op de Treslonglaan toen er een scooter met twee mannen erop naast hem kwam rijden. Een van de mannen dreigde met een mes en eiste geld en de telefoon van de Hillegommer.

Kentekenplaat

De twee verdachten zijn daarna hard weggereden. Zij reden via de Trompenburg richting de Vosselaan. De zwarte scooter van het merk Zipp had geen kentekenplaat.

De ongeveer 1 meter 75 lange bestuurder van de scooter is vermoedelijk rond de twintig jaar oud en droeg een zwarte zonnebril, een zwarte pet en een shawl. Hij had een blauwe spijkerbroek en een zwarte jas aan.

Zonnebril

De iets langere bijrijder droeg ook een zwarte zonnebril en een zwarte pet waarop LA stond. De bijrijder had daarnaast ook een shawl om en was gekleed in een zwarte broek en een een zwarte jas.