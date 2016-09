Quiet Hollers: vertrouwd geluid en toch helemaal fris [video]

publiciteitsfoto Chadwick Wilde (midden): ,,Natuurlijk heeft mijn opvoeding ook z’n weerslag op mijn liedjes.’’

HAARLEM - Een jaar of vijf geleden besloot Chadwick Wilde dat hij een andere draai aan zijn leven wilde geven. Vanaf zijn tienerjaren had hij met punkbands getoerd. „Veel woede en verwarring, want dat hoort nu eenmaal bij punk. Veel drank en drugs. Maar dat begon een beetje uit te hand te lopen.”

Door Peter Bruyn - 11-9-2016, 12:24 (Update 11-9-2016, 12:24)

Hij ontdekte dat er andere muziek was. Zoals de liedjes van Townes Van Zandt – die bij leven en welzijn trouwens ook niet vies was van een slok. Vervolgens...