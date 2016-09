Leesgroep Klassieke literatuur in Haarlem

HAARLEM - Boeken als Madame Bovary of Anna Karenina behoren zo ongeveer tot het cultureel erfgoed en eigenlijk móet je ze gelezen hebben...

Door de kunstredactie - 11-9-2016, 15:24 (Update 11-9-2016, 15:24)

Maar vaak komt men er niet aan toe of is de drempel wat hoog, juist omdat het zo’n boek van naam is. Een leesgroep waarin de klassieken centraal staan, kan helpen om ze nu eindelijk te gaan lezen én bespreken.

H. de Vries Boeken en de landelijke organisatie Senia verzorgen vrijdag 23 september om 10.30 uur in de boekhandel aan de Gedempte Oude Gracht 27 in Haarlem een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep klassieke literatuur.

De leesgroep, die zes à zeven maal per jaar bijeenkomt, maakt een keuze uit een door deskundigen samengestelde boekenlijst. Van de boeken die gekozen worden ontvangen de deelnemers aan de groep ‘leeswijzers’. Er staat informatie in over de auteur en het boek, de stijl, de personages en het vertelperspectief.

Bespreking

Een belangrijk onderdeel van het leeswerk vormen discussievragen. Aan de hand daarvan bespreekt de groep het boek. Een boeiende bespreking is daardoor gegarandeerd, aldus Senia. De leesgroepen hebben geen deskundige of vaste discussieleiding omdat de leeswijzers voldoende houvast bieden. De eerste bijeenkomst op 23 september is vooral bedoeld om te kijken of er belangstelling is voor een nieuw op te zetten leesgroep.

Wie verhinderd is, maar belangstelling heeft, kan dit melden bij Senia, tel.0570-562656 of via info@senia.nl.

Meer informatie over leesgroepen en de organisatie Senia is te vinden op www.senia.nl