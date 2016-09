Boegbeeld Fietsersbond stapt op

HAARLEM - Jaap Moerman van de Fietsersbond stapt op. Hij heeft er geen zin meer in na twintig jaar Fietsersbond. ,,Het fietsbeleid in Haarlem zit in de schredder en dat nota bene met de derde GroenLinks-wethouder op rij aan het roer.”

Door Annalaura Molducci - 9-9-2016, 20:00 (Update 9-9-2016, 20:00)

Moerman heeft er heel lang over nagedacht maar de koek is op. ,,Zoals ik het laatst hoorde bij een cabaretvoorstelling: de snoepwinkel is gesloten, ik ben het zat.” Moerman heeft het overgrote deel van de tijd met plezier gewerkt, maar de...