Overvener tevreden na ’geregisseerde wraakactie’

,,Eindelijk een beetje gerechtigheid’’, verzucht ondernemer Rob Slewe uit Overveen. Hij is blij met de excuusbrief van het college van Bloemendaal.

Door Margot Klompmaker - 9-9-2016, 17:56 (Update 9-9-2016, 17:56)

Volgens Slewe heeft de gemeente Bloemendaal zijn familie bewust zwart gemaakt. ,,De verhoudingen waren al jaren verstoord, maar de zaak is geëscaleerd na de tv-uitzending over burgemeester Ruud Nederveen in juli 2014. Toen kwam een geregisseerde wraakactie van B en W op gang om ons zwart te maken. Eerst de column van Meindert Fennema over maffia, toen het interview met wethouder Marjolein de Rooij.’’

,,Haar opvolger Jur Botter heeft weliswaar excuses aangeboden, maar die sloegen alleen op de gevolgen voor ons, niet op de uitspraken van De Rooij zelf. Ook wethouder Kokke en een advocaat van de gemeente hebben herhaaldelijk verklaard dat er is bedreigd. Nu ligt er eindelijk een brief waarin duidelijk staat dat er nooit sprake is geweest van bedreigingen en intimidaties. Voor mij bevestigt deze brief dat het vorige college zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Dat is zo klaar als een klontje.’’

De excuses zijn voor de familie Slewe belangrijk, geeft Rob aan. ,,De beschuldigingen achtervolgen ons zakelijk en privé. Mijn hele familie is er op aangekeken. Zelfs mijn neven en nichten durfden een tijdlang niet te vertellen wat hun achternaam was. En dan zwijg ik nog maar over mijn bejaarde moeder die dreigbrieven ontving.’’

,,Ik vond het heel lastig om keer op keer mijn kant van de zaak uit te leggen. Mensen geloven je ook niet echt, want het zijn wel een burgemeester en wethouder die je beschuldigen. Dan moet je als burger met tien keer zoveel tegenbewijzen komen.’’

Rob Slewe is bezig met een boek om het allemaal op een rij te zetten. Is dat verstandig? Kan hij niet beter de strijdbijl begraven? ,,Ik heb er behoefte aan om zeven jaar ellende voor mezelf op een rij te zetten. Dit is een voorbeeld hoe een lokale overheid burgers kapot kan maken en dat je in feite weerloos bent.’’

Het boek met als titel ’Niet ons soort mensen’ ligt rond kerst in de winkel.