Taalheld wilde als kind later dierenarts worden

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Lydia van Duijn is nog in de running om later Taalheld van Nederland te worden.

HAARLEM -

Door Frenk Klein Arfman - 10-9-2016, 10:43 (Update 10-9-2016, 10:43)

Afgelopen maandag werd de Haarlemse Lydia van Duijn (64) in Amsterdam door de Stichting Lezen & Schrijven uitgeroepen tot Taalheld van Noord-Holland in de categorie bruggenbouwers. ,,Daar ben ik trots op. Het voelt voor mij als een oeuvreprijs.’’

Als kind wilde ze later dierenarts worden. ,,Maar ik heb last van dyscalculie, zeg maar dyslectie met cijfers. Dat ging me niet lukken.’’ Dus ging de geboren Katwijkse een bibliotheekopleiding doen. ,,De combinatie van boeken en mensen vind ik erg leuk.’’

Ze werkte lang...