Haarlems college koos voor huisjesmelker

HAARLEM - Het huren van een pand onder het mom van studentenhuisvesting en er vervolgens arbeidsmigranten in zetten is een bekende handelwijze van de Stichting Volkshuisvesting Utrecht. De gemeente Haarlem wist dat ook, maar ging toch met de eigenaar in zee omdat er statushouders moesten wonen.

Door Jacob van der Meulen - 9-9-2016, 20:41 (Update 9-9-2016, 20:41)

De gemeente Utrecht lijdt al enkele jaren onder de praktijken van de eigenaar van Stichting Volkshuisvesting Utrecht. Een woordvoerder zegt daarover: ,,Steeds worden wij ermee geconfronteerd dat hij zich niet aan de regels houdt. Wij hebben geleerd dat het iemand is waarmee een gesprek niet helpt. Vervolgens hebben we dwangsommen opgelegd om maatregelen af te dwingen. Dat helpt ook meestal niet. Nu overwegen we hem maar direct een boete op te leggen.’’

Het Haarlemse college was op de hoogte van de bedenkelijke reputatie van de verhuurder en heeft een onderzoek naar hem laten uitvoeren. ,,We waren van alle kenbare details vooraf volledig op de hoogte. De grote druk om te voldoen aan de taakstelling om statushouders versneld te huisvesten, heeft bij het college uiteindelijk de doorslag gegeven om toch een huurovereenkomst met deze verhuurder aan te gaan. Het paste mooi in het plaatje van het gebouw, zo ingeklemd tussen InHolland en ROC. De risico’s zijn voor de gemeente zoveel mogelijk beperkt; zo is er een opzegtermijn van één maand vastgelegd.’’

In Utrecht gaat het ook om een flat waar de leefsituatie sterk verslechtert omdat vrijkomende eenheden tijdelijk zijn verhuurd aan Polen.