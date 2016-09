Automobilist mishandeld in Haarlem

HAARLEM - Op de kruising van de Schipholweg oftewel de N205 met de Amerikaweg in Haarlem is een man in zijn auto mishandeld. De politie meldt dinsdag dat er gezocht wordt naar getuigen.

Door Jan Balk - 13-9-2016, 9:15 (Update 13-9-2016, 9:32)

De mishandeling vond zaterdag rond 18.10 uur plaats. Een 24-jarige Amsterdammer werd rond het genoemde tijdstip geslagen door een medeweggebruiker toen hij met zijn auto voor het verkeerslicht stond te wachten.

De bestuurder van de voorste auto, een donkerkleurige Opel, was uitgestapt en liep naar de bestuurder van de tweede auto toe.

De Amsterdammer draaide zijn raam open omdat hij dacht dat de man met hem wilde praten over een verkeersconflict dat de twee bestuurders even daarvoor hadden gehad.

Het slachtoffer verklaarde dat hij vervolgens, uit het niets, twee vuistslagen kreeg in zijn gezicht. De dader stapte hierna weer in zijn auto en reed weg.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Een vrouw in een bruine Volvo V70 zou mogelijk foto’s gemaakt hebben. De politie komt graag in contact met deze automobiliste.