Feestweek Hillegom nadert traditionele hoogtepunten

HILLEGOM - De feestweek in Hillegom is in volle gang en nadert inmiddels de twee traditionele hoogtepunten: de opening van de kermis en de kortebaandraverij.

Door Sjaak Smakman - 13-9-2016, 12:12 (Update 13-9-2016, 12:38)

Woensdag staat in het teken van de sport: tafeltennis, zaalvoetbal en jeu de boules. Daarnaast is er de populaire quizavond met naast algemene vragenrondes ook twee rondes die speciaal over Hillegom gaan.

Donderdagmiddag begint de kermis, die ook dit jaar op het parkeerterrein bij de C1000 een plek vindt. Het eerste uur van 14.00 tot 15.00 uur is speciaal voor mindervaliden, daarna is de kermis tot en met zondag elke middag vanaf 13.00 uur open.

Vrijdagmiddag is de kortebaandraverij, vanouds het hoogtepunt van de najaarsfeesten in alle dorpen in de Bollenstreek, op de Meerlaan. De wedstrijden daar beginnen om half twee en als het meezit is het dan in elk geval droog.

Het slotweekeinde van de feestweek staat bol van de evenementen. Het begint ’s morgens om 9.00 uur met een spelcircuit om dan vervolgens om half tien ’s avonds te eindigen met ’up to the pub’. Daar tussendoor kunnen de Hillegommers onder meer vissen, voetbowlen, naar muziek luisteren in Bloemswaard en deelnemen aan de autopuzzelrit.

Zondag begint de laatste dag vroeg: om half acht met een viswedstrijd. De ochtend staat verder in het teken van twee wandelevenementen, de middag in het teken van wielrennen, met de dikkebandenrace, en wedstrijden voor trimmers en amateurs. De feestweek wordt om 22.30 afgesloten met vuurwerk.

Meer info: http://harddraverijvereniginghillegom.nl