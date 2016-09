Haarlemse keramist Wim Borst op studiereis naar China

Foto United Photos/Paul Vreeker Wim Borst vertrekt naar Jingdezhen waar de porseleincultuur een revival doormaakt.

HAARLEM - De Haarlemse beeldend kunstenaar Wim Borst is een van de tien keramisten uit de stal van Galerie Terra Delft die woensdag 14 september afreist naar China, waar zij twee weken als ’artists in residence’ een porseleinprogramma zullen volgen in Sanbao-Jingdezhen.

Door Nuel Gieles - 14-9-2016, 7:55 (Update 14-9-2016, 7:55)

Een bijzonder buitenkansje dat Borst wegens andere werkzaamheden, bijna aan zich voorbij had moet laten gaan.

„In oktober zou er tentoonstelling in Parijs zijn, waar werk van mij te zien is. Ik had alles grotendeels klaar, maar je moet er toch...