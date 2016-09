Goed dat de gemeente Haarlem geld geeft voor restauratie basiliek

Wat betreft het college van B en W trekt Haarlem 750.000 euro uit voor de restauratie van de kathedrale basiliek Sint Bavo. Daarmee wordt voorkomen dat de restauratie van dit rijksmonument in de laatste fase stil komt te vallen. Het gaat hier om een zeer gezichtsbepalend gebouw voor de stad. Daarom is het goed dat de gemeente geld steekt in dit kerkgebouw.