Twijfels over fietsbrug Figee Haarlem

Illustratie gemeente Haarlem Zo moet de brug van 4,5 miljoen er uit gaan zien.

HAARLEM - De bouw van een fietsbrug naar het Figeeterrein in de Haarlemse Waarderpolder staat weer volop ter discussie. De gemeenteraad heeft grote moeite met de veel hogere bouwkosten, nu duidelijk is geworden dat voor de aanleg geen 2,5 maar 4,5 miljoen euro nodig is.

Door Henk Geist - 14-9-2016, 18:10 (Update 14-9-2016, 18:10)

Een bespottelijk bedrag voor een brug die van niets naar nergens gaat, oordeelde VVD’er Wybren van Haga. ,,Laat de mensen die op het terrein van Figee werken maar om fietsen. Er zijn genoeg bereikbaarheidsprojecten in Haarlem die...