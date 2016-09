Pepernoten en taaitaai kopen in korte broek en slippers

Foto United Photos/Paul Vreeker Bijna 50 soorten perpernoten verkoopt Anton Cossee

HAARLEM - Een groter contrast is amper denkbaar. Terwijl de mussen van de hitte dood van het dak vallen, staat Anton Cossee in de Anegang pepernoten te verkopen.

Door Judy Nihof - 14-9-2016, 20:32 (Update 14-9-2016, 20:32)

De medewerker van de onlangs geopende pepernoten- en taaitaaiwinkel van Van Delft ziet er de grap wel van in. ,,Wat is er nou leuker dan in je korte broek en slippers bij mij pepernoten te komen kopen?’’

Druk is het niet bij de winkel die slechts drie maanden open blijft. Toch weet Cossee met zijn...