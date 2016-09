’Niemand gelooft dat Karin Bloemen onze taart bakt’

Foto: ANP

HAARLEM - Op de menukaart van Due Grappi staat appeltaart van Karin Bloemen. Klanten van het nieuwe koffie-, lunch- en wijnlokaal aan het Theemsplein denken dat het een grap is.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 9:04 (Update 15-9-2016, 9:53)

,,Maar het is echt zo’’, zegt Marelva de Bruin. ,,En de worteltaart die we verkopen wordt door haar dochter gemaakt. We halen de taarten altijd bij Karin thuis op.’’

Marelva kent cabaretière Karin Bloemen, die in haar vrije tijd graag taarten bakt, al bijna twintig jaar. ,,Ik ben grimeur en doe haar haar...