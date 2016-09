Bloemendaal wil minder schulden

BLOEMENDAAL - Financieel is de gemeente Bloemendaal nog steeds gezond. Toch wil de gemeente haar schulden meer in de hand houden. ,,Zo’n dertien jaar geleden hadden we geen schuld. Nu bedraagt die 40 miljoen euro’’, vertelt wethouder Nico Heijink (financiën).

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 9:00 (Update 16-9-2016, 9:00)

Op zichzelf (nog) geen ramp want Bloemendaal kan de lage rente makkelijk opbrengen. Bovendien gaat het grotendeels om investeringen waar afschrijvingen tegenover staan en is de begroting dus sluitend. Toch ligt er een nota van het college om de kaders aan te...