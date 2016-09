Cultuur in Drijfriemenfabriek

Foto United Photos/Paul Vreeker Zowel langs het spoor als langs de Oudeweg (bovenin) is nieuwbouw mogelijk.

HAARLEM - De oude monumentale Drijfriemenfabriek in Haarlem moet na verkoop vooral een culturele bestemming krijgen. Die nieuwe bestemming kan worden gecombineerd met andere publiekaantrekkende activiteiten, zoals een hotel, restaurant of café, eventueel met terras. Ook een combinatie met kleinschalige bedrijvigheid of woningen sluit de gemeente niet uit.

Door Henk Geist - 15-9-2016, 17:31 (Update 15-9-2016, 17:36)

De oude fabriek aan de Harmenjansweg, een gemeentelijk monument, gaat nog dit jaar in de verkoop. Daarom heeft de gemeente nu een zogeheten stedenbouwkundig kader opgesteld dat aangeeft wat er wel en niet mogelijk...