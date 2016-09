105 jaar zijn is niet makkelijk

United Photos/Paul Vreeker ,,Er moet meer geld komen voor ouderenzorg.’’

HAARLEM - Mevrouw Koot-Bon heeft de leeftijd van 105 jaar bereikt en woont nog altijd zelfstandig in een seniorencomplex. Zij peinst er niet over om naar een verzorgingstehuis te gaan.

Door Nadieh Bindelsstadsredactie@haarlemsdagblads.nl - 16-9-2016, 10:00 (Update 16-9-2016, 10:00)

Voor haar 105e verjaardag werd onlangs een feestje georganiseerd in ontmoetingscentrum Spaarnestroom, waar ook de locoburgemeester Joyce Langenacker langs kwam. De 105-jarige Bep is net niet de oudste inwoner van Haarlem, dat is een vrouw van 106 jaar oud.

Vroeger

De Haarlemse kwam in 1911 ter wereld en woont al haar hele leven in...