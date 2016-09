Kritiek op leegstand Houtplein

De begane grond van het provinciekantoor staat grotendeels leeg.

HAARLEM - De winkelruimtes onder het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem staan al sinds de oplevering in 2013 grotendeels leeg. Buurtbewoner en vastgoedeigenaar Mildred Ebbinge baalt ervan. ,,Doe er wat aan!”

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 21:00 (Update 15-9-2016, 21:00)

Ebbinge denkt dat de leegstand van winkelruimtes onder het provinciekantoor kan worden opgelost door lagere huren. ,,Het Houtplein was vroeger mooier en levendiger dan nu. Met terrassen.’’

Ebbinge is mede-eigenaar van vier winkelpanden. Zij was woensdag op een drukbezochte bijeenkomst over de leegstand van winkels in Haarlem, georganiseerd door de Centrum...