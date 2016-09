Lezing Bernt Schneiders over leiderschap

Archieffoto Paul Vreeker Bernt Schneiders, burgemeester van Bloemendaal.

HAARLEM - Bernt Schneiders houdt dinsdag 4 oktober een lezing over het thema maatschappij en moreel leiderschap, bezien vanuit het openbaar bestuur.

Is er nog sprake van moreel leiderschap of moeten we leren omgaan met het gebrek hieraan? Locatie: De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout. Aanvang 20 uur, toegang 10 euro. Aanmelden via 06 1639 6446.