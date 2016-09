Bijeenkomst Bloemendaal over vluchtelingen

Archieffoto Rodaan al Galidi

BLOEMENDAAL - Hoe gaan we om met vluchtelingen? Vrijdagavond 30 september is een bijeenkomst in het gemeentehuis in Overveen.

Met dichter-romanschrijver Rodaan al Galidi (bekend van het boek ’Hoe ik talent voor het leven kreeg’) over het leven in een AZC en Simone Kennedy-Doornbosch van de ChristenUnie in Amerfoort over een plan voor de opvang door particulieren. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.