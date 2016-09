Discriminatiebureau voor bedreigde Turken

HAARLEM - Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland moet zich een maand lang openstellen voor klachten van mensen uit de Turkse gemeenschap die zich bedreigd of geïntimideerd voelen. Als er veel klachten komen, dan zou er een apart meldpunt voor Turken moeten komen.

Door Jacob van der Meulen - 17-9-2016, 8:00 (Update 17-9-2016, 8:00)

Dat voorstel deed de Haarlemse wethouder Jur Botter nadat de SP-fractie had gevraagd om in navolging van Rotterdam ook in Haarlem een dergelijk meldpunt te vestigen. Bij het Rotterdamse meldpunt wordt de anonimiteit van de melder gegarandeerd. Dat leverde een honderdtal...