Polo Bar blijft open tot rechter zich over straf buigt

HAARLEM - De gedwongen sluiting van de Polo Bar in de Lange Veerstraat in Haarlem is voorlopig van de baan. Eerst gaat de rechter zich over de opgelegde straf buigen.

Door Jacob van der Meulen - 16-9-2016, 16:40 (Update 16-9-2016, 17:57)

Eigenaar Bert van Kesteren heeft bezwaar ingediend tegen de sluiting, die maandag zou ingaan en twee weken zou duren. Dat deed hij met behulp van een aanvraag voor een voorlopige voorziening.

Een dergelijke aanvraag heeft een schorsende werking. De gemeente, die de straf oplegde, wacht dan de uitspraak van de voorzieningenrechter af voordat...