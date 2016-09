Muziekles voor kansarme Portugese kinderen

Foto United Photos/Paul Vreeker Gijs, Daniel en Isa

HAARLEM - ’Saai’, ’lelijk’, ’Liever Justin Bieber’. De klassieke muziek die Daniel ter Kuile, Isa Oosterhuis en Gijs Verkooijen spelen wordt volgens het drietal door de Nederlandse jeugd niet echt gewaardeerd.

Door Anouk Kragtwijk - 18-9-2016, 9:51 (Update 18-9-2016, 9:51)

Maar toen ze vorig jaar optraden op een basisschool in een arme wijk in Lissabon, gebeurde er iets magisch. De kinderen gingen helemaal uit hun dak. Nog nooit eerder waren ze in aanraking gekomen met violen, cello’s en dwarsfluiten. In het vliegtuig naar huis bedacht het drietal een stichting, Music...