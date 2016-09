De sfeer van de Haarlemse hofjes op kalender

Foto Willem Brand Hofje In den Groenen Tuyn

HAARLEM - Twaalf hofjes in verschillende periodes van het jaar zijn afgebeeld op de nieuwe kalender, die sinds deze week te koop is bij de VVV en boekhandels. ,,We merken dat er al veel belangstelling is voor de kalender, ook bij toeristen’’, aldus de makers.

Door Paul Lips - 16-9-2016, 18:39 (Update 16-9-2016, 18:47)

Het idee van de kalender is van Vincent van Buuren. Haarlem telt 22 hofjes, die uiteraard niet allemaal in de kalender verwerkt konden worden. ,,We hebben een zorgvuldige keuze gemaakt’’, legt Willem Brand uit. ,,Daarbij gaat het...