Volop creativiteit bij Maak-terrein in Haarlem

Foto United Photos/Paul Vreeker Tibbe (rechts) werkt aan zijn boot, met enige hulp van Marije.

HAARLEM - Als je niet uitkijkt, sta je deze zaterdag op de open dag vol bewondering naar een groenbak te turen. De creativiteit en bedrijvigheid op het Maak-terrein in de Waarderpolder is soms zó verrassend dat alles wel iets zou kunnen zijn.

Door Frenk Klein Arfman - 18-9-2016, 20:28 (Update 18-9-2016, 20:28)

Het is geen terrein waar men zo maar even binnen komt wandelen, terwijl dat wel kan. Jelle Hondema, een van de drie beheerders van het terrein: „Dus besloten we een soort van open dag te organiseren. Dan kan iedereen even...