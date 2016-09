NSB’er Plekker en de verdwenen ambtsketen

Archieffoto NSB-burgemeester Simon Plekker met de oude ambtsketen.

Op 25 februari 1941 brak in Amsterdam de Februaristaking uit. Niet alleen hadden Duitse maatregelen de verhoudingen op scherp gezet, ook werden Joodse Amsterdammers regelmatig door NSB’ers gemolesteerd. Op 11 februari marcheerde hun Weerbaarheidsafdeling (WA) daartoe weer richting Jodenhoek.

Een groep communisten hielp de Joden en het kwam tot een treffen. Na afloop bleef WA-man Koot zwaar gewond achter. Uit het politieverslag is duidelijk dat Koot zelf allerlei wapentuig droeg. Na zijn overlijden werd in de NSB-pers echter gesuggereerd dat een onschuldige man door een Jood de strot was afgebeten.

Dergelijke uitgelokte incidenten leidden tot de afsluiting van de Jodenhoek en de eerste razzia’s. 427 Joodse mannen werden naar concentratiekamp Mauthausen gestuurd. Daarop riep de communistische partij (CPN) een staking uit waar een groot deel van de stad aan deelnam.

Aangezien de radio over de staking zweeg, bereikte het nieuws Haarlem doordat een medewerker van Conrad naar Amsterdam belde. Toen de Conrad-arbeiders daarop een protestmars hielden, sloeg de staking over naar andere Haarlemse bedrijven. Ook de volgende dag werd er gestaakt. Krachtige maatregelen van de bezetter, waarbij in Amsterdam op de menigte werd gevuurd, maakten er een einde aan. Steden waar de staking had gewoed, werden gestraft met het ontslag van hun burgemeester. In Haarlem was dat baron De Vos van Steenwijk.

De NSB’er Simon Plekker werd benoemd tot zijn opvolger, zij het niet als burgemeester maar als regeringscommissaris. Pas in augustus zou Plekker burgemeester worden. Dat hij veel meer macht kreeg dan een vooroorlogse burgemeester, had niet zozeer met zijn afwijkende titel van doen, maar was een gevolg van de invoering van het nationaalsocialistische leidersbeginsel.

In juli 1941 werden de gemeenteraden ontbonden. De wethouders werden aan de burgemeester ondergeschikte ambtenaren. Plekker, die nooit een bestuurlijke functie had bekleed, moest de stad alleen besturen.

Zelf was de NSB’er verbaasd over zijn benoeming. De burgemeester had toch niets misdaan, zo zei hij over De Vos van Steenwijk. Inderdaad had die de bevolking juist opgeroepen aan het werk te gaan en zich niet tot onverantwoorde acties te laten provoceren. Niettemin werd hij ontslagen.

Op 10 maart 1941 werd Plekker geïnstalleerd. De gemeenteraad was daarvoor niet uitgenodigd en de sociaaldemocratische wethouders waren uit protest afgetreden. Omdat ze niet met hem wilden samenwerken, weigerde Plekker hen wachtgeld toe te kennen. In hun plaats benoemde hij NSB’ers.

Toen Plekker werd geïnstalleerd, bleek de burgemeestersketen verdwenen. Burgemeester Boreel van Hoogelanden had deze in 1894 aan de stad geschonken. Plekker moest zich behelpen met een ambtsketen uit 1852. De keten uit 1894 kwam pas na de oorlog weer boven water.

Waarnemend burgemeester Reinalda droeg hem toen hij 8 mei 1945 voor het stadhuis de bevrijdingsproclamatie van de koningin voorlas. Diezelfde keten werd in 2011 gestolen tijdens de intocht van St. Nicolaas. De besmette keten uit 1852 waarmee Plekker zich had moeten behelpen is na de oorlog nooit meer gebruikt.