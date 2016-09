Met virtual reality in Haarlem op stap gaan

HAARLEM - Op de 50plusbeurs in Utrecht snoept Haarlem Marketing toeristische concurrenten uit eigen land vanaf dinsdagmorgen een primeur af. Met de introductie van een eigen Virtual Reality app krijgen dagjesmensen via hun eigen mobiel een 360-graden rondleiding door Haarlem.

Door John Oomkesj.oomkes@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 20:00 (Update 19-9-2016, 20:00)

Het is nog maar een beperkt rondleidinkje, maar toch: je kunt virtueel meevaren over het Spaarne, rondneuzen op de Grote Markt, een biertje bestellen in de Jopenkerk of je verbazen over de monumentale kwaliteiten van de Grote Kerk en het stadhuis.

In alle vroegte demonstreert verantwoordelijk wethouder Jur Botter (cultuur; D66) het handige kartonnen uitvouwbrilletje, waarmee de wonderen de wereld nog niet uit heten te zijn.

Je klemt je eigen smartphone vast, en de programmatuur doet de rest en start de app automatisch. Botter staat midden op de Grote Markt, maar hij maakt bewegingen alsof hij zijn evenwicht moet houden op een bootje op het Spaarne, dan wel luistert naar de organist in de Grote Kerk. Zijn geestdrift is overigens totaal niet virtueel.

De app is gratis te downloaden via Google en de Apple Store, via haarlem.nl en rechtstreeks bij het kantoor van VVV Haarlem in het vooronder van het stadhuis is een handzaam setje te verkrijgbaar (á 6,95 euro).

Partner bij het ontwikkelen van de app, het kartonnen houdertje en de flitsende vr-filmpjes is het gespecialiseerde it-bedrijf Emansion. In totaal heeft Haarlem Marketing een investering van tien mille gepleegd, een niet onbelangrijk deel is door sponsoring opgebracht door Emansion en Jopen.

Marketingmanager Esther Brasser: ,,We willen het aanbod graag snel uitbreiden, maar dat zal dan ook gedeeltelijk door partners moeten worden opgebracht. Maar de mogelijkheden en de effecten van virtual reality zijn groot.’’

Gek genoeg stokt de ontwikkeling van vr-gerelateerde producten nu en dan op de golven van de trends - zo wordt er nog maar weinig gesproken over Google Glass. Amber Twigt van Haarlem Marketing zegt te beseffen dat vr in de toeristische industrie relatief nieuw is: ,,Je hebt wel al overal vr-café’s en vr-bioscopen. In Eindhoven staat een grote vr-speelhal. Als je goed op de mogelijkheden weet in te spelen, kun je mensen vanaf hun eigen zitbank warm maken voor je stad.’’

,,Eerste prioriteit nu is dat we deze app zo snel mogelijk ook Engelstalig maken’’, zegt marketingmanager Brasser. ,,Op het volgende congres van de Internationale Tourismus-Börse Berlin, de grootste beurs op dit gebied, moeten we er staan.’’