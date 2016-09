’Jan Gijzenkade gevaarlijk’

HAARLEM - De Jan Gijzenkade wordt een levensgevaarlijke ’grijze’ weg. Dat schrijft de Fietsersbond in een brandbrief aan de raadscommissie beheer.

Door Annalaura Molducci - 20-9-2016, 20:00 (Update 20-9-2016, 20:00)

In de brief schrijven René Rood en Mark Hunting namens de Fietsersbond dat ze ’zeer teleurgesteld zijn over de behandeling van dit onderwerp in de laatste raadscommissie.’ Het gaat niet eens om de uitkomst want die zag de bond wel aankomen maar het besluit is in strijd met het Haarlemse Verkeers en Vervoers Plan.

De woede van de Fietsersbond richt zich er...