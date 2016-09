Snel duidelijkheid over omgekeerd ophalen Heemstede

HEEMSTEDE - De gemeente is druk aan het rekenen of en hoe omgekeerd ophalen van huisvuil in Heemstede kan worden ingevoerd. Half november komt het college met de uitkomsten daarvan naar de gemeenteraad, waarna de discussie over het nieuwe systeem echt kan beginnen.

Door Sjaak Smakman - 20-9-2016, 19:49 (Update 20-9-2016, 19:49)

Alle gemeenten moeten ervoor zorgen dat in 2020 driekwart van het huisvuil wordt gescheiden in herbruikbare grondstoffen zoals glas, papier, textiel, metaal en plastic en gft, en afval dat alleen geschikt is voor de verbrandingsoven. Net als vrijwel alle...