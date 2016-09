’Vrouwenbank’ aan het Spaarne onthuld

Foto United Photos/Remco van der Kruis Elisabeth Grolman van ’t Net doopt de bank met Spaarnewater.

Het NVVH Vrouwennetwerk bestaat 100 jaar en dat is dinsdag in Haarlem gevierd met de onthulling van een eikenhouten bank met inscriptie aan het Spaarne. Voorzitter Elisabeth Grolman van ’t Net goot op feestelijke wijze een fles Spaarnewater over de kersverse bank.

Door Paul Lips - 20-9-2016, 17:59 (Update 20-9-2016, 17:59)

Vlak naast de plek waar pont het Spaarneveer heen en weer pendelt, op de hoek van de Noord-Schalkwijkerweg en Belgiëlaan, staat de door Nederlands Hout vervaardigde bank. ,,Gemaakt van eikenhout afkomstig uit de Haarlemmerhout’’, vertelt Isabelle Wisse van Nederlands Hout....