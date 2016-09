Booteigenaresse schrikt in Hillegom van dreigend briefje

Haarlemse stadsdichter moet een Haarlemmer zijn

Haarlem kiest voor een andere vorm van stadsdichter. Geen vaste stadsdichter meer, zoals nu met Nuel Gieles, maar een Belgische organisatie gaat een ander opzet bedenken. Geen vaste persoon meer, ook niet altijd een dichter en ook niet altijd een Haarlemmer. Het wordt per gelegenheid bekeken. Tot nu toe was de stadsdichter een Haarlemmer, die sterk betrokken is bij de stad. Dat moet zo blijven, de Haarlemse stadsdichter moet een Haarlemmer zijn.