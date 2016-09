Zocherzicht moet weer reuring brengen aan het Kennemerplein

Foto HDCMedia Het kantoorgebouw Zocherzicht krijgt horeca op de begane grond.

HAARLEM - In het leegstaande kantoorpand aan de achterkant van het station moet een horecagelegenheid komen. De nieuwe eigenaar van het pand Zocherzicht wil daarmee weer reuring brengen aan het Kennemerplein.

Door Henk Geist - 21-9-2016, 20:26 (Update 21-9-2016, 20:26)

Decennia lang stond er midden op dit plein een koffiehuis. Dat werd midden jaren negentig van de vorige eeuw gesloopt, net als de oude huizenrij langs het pleintje. Daarvoor in de plaats kwam het huidige kantoorpand, ontworpen door architect Rudy Uytenhaak, dat in gebruik was bij het Rijk.

Inmiddels staat het al...