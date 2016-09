Jos Wienen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Haarlem

HAARLEM - In een bijzondere vergadering van de gemeenteraad in Haarlem is Jos Wienen woensdagavond beëdigd door de Commissaris van de Koning Johan Remkes en geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem.

Jos Wienen, tot dinsdag burgemeester van Katwijk, volgt hiermee Bernt Schneiders op.

Lees hier meer over Jos Wienen.

Foto's Michel van Bergen