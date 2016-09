Naaktstrand Zandvoort moest Duitse toeristen paaien

Archieffoto United Photos Naturisten tijdens hun nieuwjaarsduik op het naaktstrand van Zandvoort.

ZANDVOORT - In de media werd gehakt gemaakt van de opmerking van premier Rutte dat moslims het naaktstrand en daarmee een Nederlandse verworvenheid bedreigen. Op het strand zelf wisten bezoekers van niets.

Door Hein Klemann - 27-9-2016, 10:00 (Update 27-9-2016, 10:50)

Als het al bedreigd wordt dan is het omdat de bezoekers zo’n beetje allemaal de zestig gepasseerd zijn.

Toeristen

In de discussie over naaktrecreatie in de jaren zeventig waren in de eerste plaats de belangen van de toeristenindustrie doorslaggevend, vooral met het oog op de Duitse toerist. Nederland was bezig de slag om de toerist te verliezen met Zuid-Europa, met name Spanje.

Nederlanders verkozen een vakantie in het zonnige zuiden boven een duur huisje langs de kust met het risico op veertien dagen regen. Duitse toeristen, waar oorden als Zandvoort of Valkenburg op dreven, kwamen nog met Pinksteren, maar gingen in de zomer ook liever zuidwaarts.

De toeristische uitgaven in het buitenland waren zo hoog dat zij de positieve handelsbalans teniet deden, wat slecht was voor de economie. Het toerisme in Nederland moest daarom worden opgekrikt. Daartoe moesten oude regels wijken.

Liberalisering

In de eindeloze jaren zestig verzette een jongere, in welvaart opgegroeide generatie zich tegen de normen van hun ouders. Zij hadden minder op met traditionele religie, een strikte seksuele moraal, het streven naar een vaste betrekking en een eigen, zaterdags te wassen autootje.

Via D66, de PPR en nieuw-links in de PvdA won hun geluid aan invloed en ontstond politieke ruimte voor liberalisering. In Zandvoort werd die gebruikt om de toeristenindustrie te redden. De badplaats breidde in die jaren zijn zwembad en sporthal uit, kreeg een dolfinarium, moderniseerde het circuit en pleitte voor een extra weg door de duinen.

Voor de opening van een casino en een zondagopenstelling van de winkels bleken wetswijzigingen nodig.

Nudisten

Voor Duitse toeristen moest er een naaktstrand komen. In Duitsland bestond al sinds het begin van de eeuw de Freikörperkultur en genoot naaktrecreatie een zekere populariteit.

In 1970 was er al eens iemand van een nudistenvereniging in Zandvoort langs geweest om te spreken over naaktrecreatie. De gemeenteraad voelde er niets voor, maar vier jaar later zag de badplaats zijn kans schoon. Het enige Nederlandse naaktstrand lag ver weg in de Flevopolder. Op Texel had de gemeenteraad zo’n strand afgewezen en in Zuid-Holland trad het openbaar ministerie streng op tegen naaktlopers.

Giechelig

Met het kabinet-Den Uyl leek er echter ruimte voor een liberalere koers. B&W Zandvoort wilden in 1974 nog niet aan een naaktstrand, maar via een PvdA-motie werd er in een giechelig sfeertje toch voor gekozen.

VVD-raadslid Giele vroeg burgemeester Nawijn of hij op het naaktstrand dan nog zijn hond mocht uitlaten, waarop die antwoordde dat het beest dan geen broek aan mocht. In 1974 werden nog enige naaktrecreanten op het Zandvoortse strand beboet, maar voor het hof werden zij vrijgesproken.

Naaktrecreatie, het zondags openstellen van winkels en het casino werden gelegaliseerd met het doel de toeristenindustrie overeind te houden. Van een Nederlandse verworvenheid kan nauwelijks worden gesproken. Zoals verwacht waren de naaktrecreanten voornamelijk Duitsers.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.