Aan oostkant van het Spaarne liggen kansen voor het oprapen

HAARLEM - De blik van de stad richt zich oostwaarts. Daar in het oostelijke stadsdeel, aan de andere kant van het Spaarne, liggen de kansen voor het oprapen, zo is de heersende gedachte in Haarlem. ,,Het is een hype dat daar in Oost nu opeens van alles moet gebeuren. Wat dan?’’ vraagt ruimtelijk-econoom en Haarlemmer Erik de Graaf, docent aan de Hogeschool Amsterdam, zich af.

Door Henk Geist - 26-9-2016, 16:45 (Update 26-9-2016, 16:45)

De Graaf spreekt komende donderdag in Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg over de ontwikkelingen en kansen in...