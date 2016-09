Van Zeggelenplein Haarlem: 'Hier staan de winkels niet lang leeg'

Foto United Photos/Paul Vreeker Bloemenpaleis Verhagen zit sinds 2000 aan het Van Zeggelenplein. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Klanten kunnen er gratis parkeren, de huren zijn betaalbaar en het plein ligt er netjes bij. Dat maakt het Van Zeggelenplein in de Amsterdamsebuurt interessant voor mensen die een winkel of een bedrijfje willen beginnen. ,,Ik kan wel in het centrum een dure winkel gaan huren, maar daar ga ik het niet verdienen'', zegt Yvonne Piek, een van de vele nieuwkomers op het plein.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 27-9-2016, 11:29 (Update 27-9-2016, 11:57)

In het rijtje winkels aan het Van Zeggelenplein staat één ruimte leeg. Maar die wordt binnenkort...