De Partizanen komen eraan; optredens in Haarlem en drie andere regiogemeenten

Foto Roger Cremers Thomas Gast en Merijn Scholten zijn De Partizanen

HAARLEM - Welkom in Partizanië is de titel van het nieuwe cabaretprogramma van Thomas Gast en Merijn Scholten. De heren die in 2013 het Leids Cabaret Festival wonnen, doen de komende maanden Haarlem, IJmuiden, Heemstede en Hoofddorp aan. In een vraaggesprek vertellen zij begeesterd te zijn door theatrale humor.

Door Jan J. Pieterse - 27-9-2016, 16:07 (Update 27-9-2016, 16:07)

Thomas wijst Merijn aan als bedenker van de naam De Partizanen: ,,We wilden een krachtige naam en ik herinnerde me een televisieserie van vroeger over het verzet in Limburg. Het heeft totaal níets...