Sluitingstijden horeca Haarlem vrij?

HAARLEM - De nieuwe burgemeester Jos Wienen heeft in zijn oude gemeente Katwijk de sluitingstijden in de horeca vrijgegeven, zei hij woensdag 21 september bij zijn installatie. Moet Haarlem dat ook doen?

Door Annalaura Molducci - 27-9-2016, 20:00 (Update 27-9-2016, 21:40)

In Katwijk mogen de bezoekers die voor twee uur een dancing of café in gaan, zelf bepalen wanneer ze vertrekken. De horeca mag niet sluiten zo lang er nog volk binnen is, zei Wienen. Daardoor is er veel minder overlast op straat. Voorzitter Falco Bloemendal van Koninklijke Horeca Nederland: ,,Het...