Dictee stimuleert de nieuwe Haarlemmers

United Photos/ Remco van der Kruis Deelnemers aan het dictee in 2015

HAARLEM - Nieuwe Haarlemmers stimuleren om Nederlands te leren, dat is het idee achter het Dictee voor Nieuwe Haarlemmers. De vijfde editie vond dinsdagavond plaats in het stadhuis.

Door Nadieh Bindels - 27-9-2016, 16:40 (Update 27-9-2016, 16:40)

Dit jaar had het dictee een lager niveau dan de voorgaande jaren, niveau A1 in plaats van A2. „We hebben ons dit jaar gericht op de mensen die net in Nederland zijn en nog in noodopvanglocaties verblijven”, vertelt Janine Eleveld, de maakster van het dictee.

Inspiratie

Niveau A1 is het niveau waar migranten mee beginnen als...