Gouden kookkunst ’voor aan de muur’

Foto United Photos/Paul Vreeker Xie Hua Shi met Zhang Peng Fei: ’We richten ons weer helemaal op de kunst van het koken’.

HAARLEM - Er kookt een heuse wereldkampioen in Haarlem. De 25-jarige Zhang Peng Fei won afgelopen weekeinde namelijk een gouden medaille bij het wereldkampioenschap Chinees koken in Rotterdam. En hij vertoont zijn kookkunsten dagelijks in de keuken van Chinees restaurant De Gouden Lelie aan de Rijksstraatweg.

Door Frenk Klein Arfman - 28-9-2016, 12:07 (Update 28-9-2016, 12:19)

Deze maandag zijn ze alweer druk in de weer in het restaurant. Maar als de verslaggever zich meldt toont Xie Hua Shi trots op zijn mobiele telefoon de foto´s en filmpjes die hij afgelopen weekeinde maakte van zijn chef-kok.

Die overigens ook al op de Chinese televisie in nieuwsprogramma´s te zien was. Net zoals zijn foto te zien is in de maandageditie van de Chinese Times, een krant die speciaal voor Europese Chinezen gemaakt wordt. Dit kampioenschap dat eens per vier jaar gehouden wordt, telt. De uitslagen zijn belangrijk nieuws in China.

Xie, die zelf acht jaar geleden ook al eens een gouden medaille won bij het WK: ,,Zhang werkt vijf jaar bij ons. Hij kookte in China al vanaf zijn vijftiende bij grote en bekende restaurants. Chinese kennissen tipten me dat ik zeker aan hem moest denken als ik ooit nog personeel zocht. Dat heb ik gedaan.”

Het bevalt Zhang prima in Nederland, waar volgens de twee overigens op hoog niveau Chinees gekookt wordt. ,,De Chinese koks in Nederland hebben veel contact met collega´s in China. Soms lopen we hier zelfs iets voor op China. Er waren niet voor niets meerdere Nederlandse successen te tellen bij dit wereldkampioenschap.”

Waarschijnlijk was dat mede de reden dat Rotterdam de locatie was voor het eerste wereldkampioenschap Chinees koken ooit dat buiten China werd georganiseerd.

Zhang had afgelopen weekeinde een half uur de tijd om zijn creaties te bereiden. Wie de foto´s van zijn creaties ziet, kan zich dat amper voorstellen. De borden met zijn gerechten ogen zo kunstzinnig dat je ze bijna aan de muur zou willen hangen.

Xie: ,,De prijswinnende gerechten kookt hij ook bij ons. Ze vereisen echter wel meer voorbereiding en enkele speciale ingrediënten. Dus wie ze wil proeven moet hier wel tevoren reserveren.”

Hij denkt dat de Chinese keuken weer aan een opmars bezig is in Nederland. Nog niet zo lang geleden leek ’de Chinees’ plots wat uit de gratie. Wokrestaurants kregen de overhand. Ook Xie deed er aan mee. Maar, zo bekent hij nu, met pijn in het hart. ,,Het ging bij het wokken eigenlijk alleen om snel de buik vol eten. Niet om de smaak.

Terwijl de Chinese keuken zoveel variëteit kent en zoveel smaak. We richten ons nu weer helemaal op de kunst van het koken. En gelukkig neemt de waardering voor de Chinese keuken in Nederland weer toe.”