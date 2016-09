Groen licht voor dorpsmuseum op eigen benen

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Museum gaat vanaf komend jaar op eigen benen verder. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Zandvoort gaf daarvoor dinsdagavond laat het definitieve groene licht.

Door Richard Stekelenburg - 28-9-2016, 16:13 (Update 28-9-2016, 16:19)

De verzelfstandiging van het dorpsmuseum is al een paar jaar onderwerp van discussie in Zandvoort. Het idee is dat dat de weg vrij maakt voor het museum om zelf fondsen aan te schrijven voor geld, en daarmee de eigen mogelijkheden te vergroten.

Met de verzelfstandiging zullen de banden met de gemeente allerminst helemaal worden...