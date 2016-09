Halfweg verankert de zorg voor bomen

HALFWEG - Voorafgaande aan de gemeentelijke fusie met Haarlemmermeer heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude haar zorg voor bomen verankert in een nieuw beleidsstuk.

Door Richard Stekelenburg - 28-9-2016, 16:36 (Update 28-9-2016, 16:53)

In de ’Visie Boombeleid 2025’ is niet alleen een complete inventarisatie aan bomen in het gebied opgenomen, maar bevat ook de spelregels over beheer, onderhoud en eventuele kap en vervanging . Het stuk is daarmee een nadere uitwerking van het zogeheten Groenbeheerplan van de gemeente.

Het groen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt alom en veruit als belangrijkste kernwaarde van...